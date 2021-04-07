Дом модельера Зайцева посетили правоохранители

Ранее сын кутюрье поднял тревогу, рассказав, что отца окружают подозрительные личности, которые якобы хотят присвоить имущество модельера.

Как сообщает Пятый канал, в особняк Вячеслава Зайцева пришли участковый и сотрудник прокуратуры.

Об этом 5-tv. ru рассказал помощник известного российского кутюрье по имени Олег.

"Правоохранительные органы были, был участковый, была прокуратура. Сегодня приезжали. По теме, как себя чувствует Вячеслав Михайлович, и кто с ним рядом, и всё", — объяснил помощник модельера.

Соратник кутюрье уверил, что никакого допроса никто не устраивал — правоохранители "просто приехали". Олег отметил, что участковый регулярно приходит в дом Вячеслава Михайловича, чтобы удостовериться, что всё в порядке.

"Он просто приехал и спросил, как Вячеслав Михайлович себя чувствует. Всё нормально, нормально себя чувствует", — сказал помощник.

Сына Вячеслава Зайцева беспокоит окружение 83-летнего модельера. Он подозревает, что людьми, которые называют себя друзьями кутюрье, движут корыстные мотивы.

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