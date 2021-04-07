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Депутат Госдумы собрался в Донбасс добровольцем

Общество

Народный избранник выразил готовность поддержать соотечественников с оружием в руках в случае дальнейшего обострения ситуации в Донбассе.

Депутат Госдумы собрался в Донбасс добровольцем

Ранее глава ДНР Денис Пушилин рассказал, что на фоне всё более взрывоопасной обстановки в самопровозглашённой республике к нему начали обращаться желающие приехать в Донбасс добровольцами. По его словам, среди потенциальных защитников Донбасса есть даже депутаты Госдумы РФ.

"Подтверждаю высказанную позицию. Донбасс сегодня находится на передовой Русского мира, поэтому я как гражданин России не просто ощущаю свою ответственность, но и считаю своим долгом быть вместе с людьми, которые борются за свое право на самоопределение, право говорить на родном русском языке и воспитывать своих детей на примерах наших дедов и прадедов, завоевавших победу в Великой Отечественной войне", — заявил в среду, 7 апреля, депутат Госдумы РФ от Республики Крым Андрей Козенко.

Он уточнил, что последние семь лет регулярно бывает в непризнанных республиках Донбасса, и происходящее там известно ему не понаслышке. Ответственность за военные действия в Донбассе депутат возложил на Порошенко, Турчинова и Зеленского, пишет РИА Новости.

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Автор: Людмила Черткова, Куратор: Наталия Красовская
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