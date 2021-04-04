Глава ДНР заявил о росте числа желающих защищать Донбасс

На фоне обострения ситуации стало гораздо больше людей, желающих поехать в Донбасс добровольцами, сообщил глава самопровозглашённой ДНР Денис Пушилин.

"Очень много обращений, и от ребят, есть даже от депутатов Государственной думы, которые говорят, что просто "сразу рассчитывай, мы будем с тобой". Некоторые уже спрашивают, куда конкретно записываться", — рассказал Денис Пушилин в эфире YouTube-канала "Соловьёв Live".

Глава ДНР добавил, что такая поддержка "вселяет положительные эмоции и понимание того, что мы не одни — не в рамках каких-то государств, а в рамках человеческих взаимоотношений".

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин, комментируя гибель пятилетнего ребёнка в результате атаки украинского беспилотника, оснащённого взрывным устройством, заявил, что "за это придётся ответить тому, кто видел всё это лишь в фильмах или играл в них роли". Он также призвал рассмотреть вопрос об исключении Украины из Совета Европы.

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