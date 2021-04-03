Вячеслав Володин призвал исключить Украину из Совета Европы

За сегодняшнюю гибель пятилетнего ребёнка в Донбассе придётся ответить тому, кто видел всё это лишь в фильмах или играл в них роли, уверен спикер Госдумы РФ.

Вячеслав Володин отметил, что о произошедшей сегодня трагедии в Донбассе "не пишут европейские СМИ. Нет заявлений Европарламента и Госдепа США. Не выступают министры иностранных дел европейских государств. Не принимаются решения по высылке дипломатов. Не клеймится позором президент страны, который направил военный беспилотник на войну с собственным народом". И это гораздо хуже, чем двойные стандарты. Потому что всё это "произошло с согласия заокеанских покровителей и молчаливого одобрения европейских государств".

"Считаю необходимым, чтобы ПА ОБСЕ и ПАСЕ, где любят сотрясать воздух, дали этому оценку и потребовали объяснений от руководства Украины. Необходимо обсудить вопрос исключения этой страны из Совета Европы", — заявил Вячеслав Володин в своём Telegram-канале.

По мнению спикера ГД, "только в этом случае будет меньше смертей, безвинно погибших детей и взрослых от рук людей, которые принимают такие решения".

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.