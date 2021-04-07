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Познер поразмыслил над своим изгнанием из Грузии

Общество

Владимир Познер, как мудрый человек, не стал давать оценку событиям, которые он назвал "тбилисским опытом", по горячим следам. Он дождался, пока волнение уляжется, и оценил ситуацию холодным рассудком, трезво и без эмоций. Журналист убеждён, что ещё вернётся в Грузию, несмотря на "тёплый приём", который ему там устроили.

Владимир Познер об инциденте в Грузии. Познер. Фрагмент выпуска от 05.04.2021

87-летний публицист поблагодарил всех, кто волновался за него, когда он с друзьями приехал в Тбилиси, чтобы там отпраздновать день рождения. Владимир Владимирович отметил, что ему продолжают задавать вопросы, поэтому он решил всё же вернуться к неприятной для него теме.

"Как я это понимаю, в Грузии идет отчаянная политическая борьба, и оппозиция использовала мой приезд, чтобы устроить своего рода — не знаю, как это назвать — шабаш, что ли. Вспомнили моё высказывание об Абхазии трёхлетней давности, чтобы подать свой голос в виде забрасывания нашего автобуса яйцами — видимо, куриных яиц у них достаточно, — барабанить по стенам нашего ресторана, стоять и кричать под балконами нашей гостиницы, свистеть и так далее. И я принял решение уехать — зачем подвергать опасности моих друзей, как минимум. Мы вернулись в Москву и совершенно замечательно отпраздновали день рождения, были "на взводе", очевидно, — то есть этот тбилисский опыт очень даже нам помог, как это ни покажется странным", — написал Познер в Instagram.

Журналист уверил, что не держит обиды на Грузию.

"Хочу сказать со всей ясностью, что никакой обиды на Грузию или на грузин у меня нет, к тому же я вообще почетный кахетинец, и я, конечно, ещё приеду вновь в Грузию — это безусловно. Ну а что до любителей бросаться яйцами, особенно если за это платят деньги, то такие люди есть во всех странах, и как я уже писал, на самом деле они не стоят внимания", — отметил Владимир Владимирович.

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Автор: Елена Былкина, Редактор: Нина Лебедь, Куратор: Наталия Красовская
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