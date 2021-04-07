Познер поразмыслил над своим изгнанием из Грузии

Владимир Познер, как мудрый человек, не стал давать оценку событиям, которые он назвал "тбилисским опытом", по горячим следам. Он дождался, пока волнение уляжется, и оценил ситуацию холодным рассудком, трезво и без эмоций. Журналист убеждён, что ещё вернётся в Грузию, несмотря на "тёплый приём", который ему там устроили.

Владимир Познер об инциденте в Грузии. Познер. Фрагмент выпуска от 05.04.2021

87-летний публицист поблагодарил всех, кто волновался за него, когда он с друзьями приехал в Тбилиси, чтобы там отпраздновать день рождения. Владимир Владимирович отметил, что ему продолжают задавать вопросы, поэтому он решил всё же вернуться к неприятной для него теме.

"Как я это понимаю, в Грузии идет отчаянная политическая борьба, и оппозиция использовала мой приезд, чтобы устроить своего рода — не знаю, как это назвать — шабаш, что ли. Вспомнили моё высказывание об Абхазии трёхлетней давности, чтобы подать свой голос в виде забрасывания нашего автобуса яйцами — видимо, куриных яиц у них достаточно, — барабанить по стенам нашего ресторана, стоять и кричать под балконами нашей гостиницы, свистеть и так далее. И я принял решение уехать — зачем подвергать опасности моих друзей, как минимум. Мы вернулись в Москву и совершенно замечательно отпраздновали день рождения, были "на взводе", очевидно, — то есть этот тбилисский опыт очень даже нам помог, как это ни покажется странным", — написал Познер в Instagram.

Журналист уверил, что не держит обиды на Грузию.

"Хочу сказать со всей ясностью, что никакой обиды на Грузию или на грузин у меня нет, к тому же я вообще почетный кахетинец, и я, конечно, ещё приеду вновь в Грузию — это безусловно. Ну а что до любителей бросаться яйцами, особенно если за это платят деньги, то такие люди есть во всех странах, и как я уже писал, на самом деле они не стоят внимания", — отметил Владимир Владимирович.