Кому полагается повышенная пенсия

Повышенную пенсию могут получить граждане, которые отложили оформление пенсии после наступления официального пенсионного возраста. Инвалиды первой группы, а также все, кто старше 80 лет, могут рассчитывать на удвоенную фиксированную часть пенсии. Это касается и лиц, награжденных правительственными наградами, олимпийских чемпионов и заслуженных артистов, участников ВОВ и ветеранов труда, рассказала агентству "Прайм" профессор кафедры финансов и цен РЭУ им. Г. В. Плеханова Юлия Финогенова. Об этом сообщает РИА "Новости".

"В России существуют две системы пенсионного обеспечения: государственное пенсионное обеспечение (военные, государственные и федеральные служащие) и обязательное пенсионное страхование (те граждане, кто работал по трудовому договору с работодателем, и за которых производились отчисления в ПФР). Первая — финансируется напрямую из госбюджета, а вторая из средств Пенсионного фонда", — объяснил финансист.