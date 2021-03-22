Владимир Жириновский рассказал, как бороться с наркотиками

Распространение наркотиков в России обусловлено коррупцией в правоохранительных органах. С таким заявлением выступил лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский.
По словам политика, "в правоохранительных органах есть те, кто за деньги закрывает глаза на наркотрафик. Нужно бороться с такой коррупцией и усиливать границу со Средней Азией — основным поставщиком наркотиков".
Алкоголики и наркоманы выступают жертвами общества, которым нужно помогать.
"Не успевает наше общество помочь людям не опуститься вниз, не стать наркоманами, алкоголиками, жуликами. И виноваты в этом войны и революции, которые толкают людей в пропасть безработицы, безграмотности и отчаяния", — заявил Владимир Жириновский.
Для молодых людей нужно развивать спорт, организовывать досуг. Именно так можно побороть наркоторговлю, считает глава ЛДПР.
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