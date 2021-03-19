Эколог объяснила, какой мусор нельзя выбрасывать в контейнер у дома

Старые батарейки и ртутные лампы нельзя выбрасывать в мусорный контейнер. Эти отходы нужно правильно утилизировать, иначе они отравят землю и навредят людям и животным, заявила в эфире "Радио 1" эколог, научный руководитель правления АНО "Равноправие" Наталья Соколова.

"Ни в синий бак для вторсырья, и в серый для прочих отходов опасный мусор выбрасывать нельзя. Многие не задумываются, чем может быть опасна такая привычная вещь, как пальчиковая батарейка. Но если одна такая батарейка попадает на мусорный полигон, либо куда-то в лес на нелегальную свалку, 20 квадратных метров территории будет заражено", — пояснила она.

Из-за заражения почвы тяжёлыми металлами, содержащихся в пальчиковой батарейке, не смогут вырасти как минимум два дерева, кроме того, будут убиты тысячи дождевых червей, которые перерабатывают почву, чтобы она была плодородной. На заражённой территории не смогут жить кроты и ежи.

Не менее опасны ртутные лампы. Содержащийся в них опасный металл также заражает почву, кроме того, пары ртути опасны для людей.

Проблемы со сбором и утилизацией опасных отходов не только в том, что не все граждане знают, как правильно с ними обращаться, но и в том, что пунктов сбора таких отходов довольно мало. Кроме того, не хватает предприятий по их переработке, пояснила собеседника "Радио 1".