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Депутат ГД назвал альтернативу дополнительным выходным в стране

Общество

Ввести дополнительные выходные дни для представителей разных профессий предложили в Госдуме. Член комитета Госдумы по труду и соцполитике Сергей Вострецов внес идею сделать таковыми все праздники в флагманских областях. Это День работника сельского хозяйства, День космонавтики, День учителя.

Депутат ГД назвал альтернативу дополнительным выходным в стране

Поддерживать трудящихся нужно другими способами, считает депутат Госдумы, член комитета по труду и социальной политике Олег Шеин.

"Мне кажется, эта дискуссия немножко в сторону. Я думаю, что просто надо идти по пути сокращения пенсионного возраста, это будет совершенно рациональным подходом, чем искать какие-то симуляторы в виде увеличения количества праздничных дней", — пояснил он "Правде.Ру".

Но и сокращение числа уже установленных государством выходных дней тоже не нужно. Это, по мнению Олега Шеина, приведет в росту безработицы.

"Работы нет у людей даже в рамках существующего объема рабочего времени. А если рабочее время будет увеличено, количество занятых людей, наоборот, уменьшится. Представьте себе, два человека выполняют какую-то работу за восемь часов. Значит три человека будут выполнять ее за пятнадцать. Но поскольку никто не пойдет на сокращение рабочего времени с сохранением заработной платы, три человека просто отправятся на улицу", — пояснил он.

Ранее депутат Госдумы Геннадий Онищенко наоборот предлагал сократить количество праздничных дней в стране. Причиной он называл нездоровый образ жизни россиян.

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Автор: Анна Папенкова, Куратор: Наталия Красовская
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