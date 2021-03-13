Бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман задержан полицейскими в Москве на форуме независимых депутатов "Муниципальная Россия".

Об этом рассказал депутат столичного муниципального округа Печатники Сергей Власов.

"В Москве полицейские увели из зала Евгения Ройзмана", — написал Власов в собственном Telegram-канале и прикрепил видео, на котором политика выводят из зала правоохранители.

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