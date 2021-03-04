Коммунисты предлагают давать женщинам 13-ю зарплату к 8 Марта

Выдавать женщинам 13-ю зарплату в честь праздника 8 Марта предложили депутаты партии "Коммунисты России". Соответствующая инициатива уже направлена на рассмотрение в Госдуму.

Как пояснил корреспонденту "Правды.Ру" Председатель Центрального комитета Коммунистической Партии "Коммунисты России" Максим Сурайкин, введение такого закона — это правильный шаг.

"Женщины — лучшее, что у нас есть. Работодателей нужно обязать делать такой подарок. Можно его вывести из всех налоговых нагрузок. Тем более большинство устойчивых предприятий вполне могут найти премиальные средства. И это будет и знак уважения к нашим женщинам, и реальная материальная поддержка", — пояснил Сурайкин.

Премия должна быть, по мнению политика, не в размере МРОТа, а полноценной.

"Мы надеемся, что уже к следующему 8 Марта закон будет принят и коснётся он не только госпредприятий, но и частных компаний", — заключил Максим Сурайкин.

Также председатель ЦК партии отметил, что можно предусмотреть подобную меру поддержки и для мужчин на 23 февраля.