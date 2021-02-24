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Навальный потерял статус "узника совести"

Общество

Отказавшись называть блогера Алексея Навального "узником совести", правозащитники, тем не менее, продолжают настаивать на его немедленном освобождении.

Навальный потерял статус "узника совести"

Блогеру Алексею Навальному аукнулись ролики, которые он записывал в середине 2000-х годов. В то время он именовал себя "дипломированным националистом" и уничижительно высказывался о гражданах бывших союзных республик, приезжающих в Россию на заработки. Позже тема национализма была им отброшена как политически невыгодная, но интернет помнит всё.

"В отношении Алексея Навального мы больше не используем словосочетание "узник совести". По нашим внутренним распорядкам подобный статус не может носить человек, который публично не дезавуировал свои высказывания, которые можно назвать высказываниями языка вражды", — заявил медиаменеджер международной правозащитной организации Amnesty International по Восточной Европе и Центральной Азии Александр Артемьев.

При этом представитель организации отметил, что правозащитники продолжат требовать от российских властей немедленного освобождения Навального. А если блогер публично откажется от своих высказываний, направленных на разжигание ненависти, то ему могут вернуть статус "узника совести", сообщает ТАСС.

Ранее "Правда.Ру" рассказала, где и как будет отбывать наказание Алексей Навальный. Также сообщалось, что супруга блогера Юлия вернулась из Германии, куда загадочным образом улетала в самый разгар локдауна и судебных процессов, фигурантом которых является её муж.

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Автор: Людмила Черткова, Куратор: Наталия Красовская
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