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Автор Александр Шторм

Как и где будет "сидеть" Алексей Навальный

Политика

Оппозиционер Алексей Навальный отправился отбывать своё наказание. Каким оно будет и что ждёт его впереди?

Как и где будет "сидеть" Алексей Навальный

Прежде всего, есть вероятность того, что приговор Симоновского суда может быть увеличен по второму и другим делам. Как пишут обозреватели "Царьграда", после приговора суда Навальный попал уже в настоящую тюрьму, а не "игрушечные варианты на 15 суток". Впрочем туда можно заказать книги и там можно получить относительно приличную еду.

Теперь вариант выйти под камеры ему светит в лучшем случае к 2023 году. Сейчас Навального содержат в спецблоке "Матросской тишины", который официально называется "99/1", где есть трёхместные камеры площадью 15 квадратных метров.

Оппозиционер прошёл все необходимые процедуры — проезд через шлюзы, сдачу цепочек, ремней, часов, денег, приседания в голом виде, осмотр в таком же виде охраной и врачом. Опытные сидельцы говорят, что такие вещи сразу резко ввергают в депрессию, поскольку это совсем другая жизнь.

Хотя Навальному жаловаться бессмысленно: один или два соседа, телевизор с ограниченным количеством каналов. Бытовые условия получше, чем у многих, но абсолютные контроль и режим. Полное отключение от информации.

В таком положении Алексей Навальный пробудет как минимум месяц, пока будет рассматриваться апелляция в Мосгорсуде, которую его адвокаты обязательно в течение десяти дней подадут. По мнению экспертов, шансов на отмену приговора — ноль.

Впрочем на безопасности Навального это не скажется никак. Что ему гарантировано однозначно, так это особый надзор не только сотрудников ФСИН, но и разных правозащитных организаций.

Вероятнее всего, Навального, как привилегированного заключенного, отправят в "красную зону", где нет ни воров в законе, ни опасных преступников — это будет срок "по режиму, а не понятиям".

Уровень содержания будет такой же, какой получили футболисты Кокорин и Мамаев. Обычно заключённые шьют варежки и спецодежду, мастерят таблички для домов, знаки дорожного движения. Но вопрос в том, как на Навальном скажется это заключение.

Многих людей оно не ломает. Но отключение от активной публичной жизни, обрыв всех средств коммуникации не могут пройти бесследно. Особенно для такого человека, как Навальный, которому необходимо быть в центре внимания.

К тому же, вероятность УДО существует, но условия там такие, что лучше бы его не назначали.

В реальности освобождённый по УДО не сможет ходить на митинги, не должен получать административных наказаний, а то вернётся обратно с увеличением срока. Но главное — с течением времени про Навального могут просто забыть. И последнее станет гвоздём в гроб его политической карьеры.

Отметим, что неделю назад соратник Алексея Навального Леонид Волков, разговаривая с Алексеем Пивоварововым в "Редакции", заявил, что он не в России, потому как они "договорились, что кто-то должен быть на свободе" и за пределами РФ и рассматривали сценарии ареста.

Авторы телеграм-канала "Мышь в овощном" процитировали слова Глеба Павловского, который назвал факт посадки Навального "инвестицией в политизацию жизни в РФ".

Фактически и получается, что Навальный в тюрьме нужен оппозиции (с точки зрения её же представителей) как воздух. Благодаря этому якобы закипит общественная жизнь. Но что самое любопытное (и Павловский обозначил это прямым текстом) — действовать эти новые общественники будут "без Навального и никак не соотнося свою стратегию с его мнением или мнением его команды."

"Се ля ви". Мавр сделал своё дело, мавр должен посидеть. И получается, что, с точки зрения оппозиционеров, чем дольше, тем лучше", — считают эксперты.

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Редактор: Елена Тимошкина
Темы фсин тюрьма леонид волков глеб павловский алексей пивоваров алексей навальный
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