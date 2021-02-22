Ранее лидер ЛДПР Владимир Жириновский предлагал установить чёткие ограничения в весе для жителей России, однако его идею подвергли критике и назвали нарушением прав человека.
Позже политик решил объясниться и дополни своё предложение.
"Но врачи могут объявить здоровые параметры тела, чтобы люди понимали, если вы едите слишком много, толстеете, то будьте готовы, что ваше здоровье ухудшится, вам придется лечиться, а лечение всегда значительно дороже, чем поддержание здоровья", — написал Жириновский в Telegram.
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