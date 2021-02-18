С любовью и бесплатно: "Деловые Линии" помогли доставить детские книги

Компания "Деловые Линии" снова радует детей хорошей литературой: организована доставка книг для детских библиотек и больниц. Инициатива "Деловых Линий" живёт уже четвёртый год — в рамках всероссийской акции "Дарите книги с любовью" уже доставили более 48 тысяч книг.

В сотрудничестве с Ассоциацией деятелей культуры, искусства и просвещения по приобщению детей к чтению "Растим читателя" и с помощью Российской государственной детской библиотеки "Деловые Линии" бесплатно привезли около 30 тонн детской литературы.

По словам директора РГДБ Марины Веденяпиной, "Деловые Линии" остаются надёжным партнёром, поскольку без каких-либо проблем, добровольно и бесплатно работают над логистикой проекта. При этом каждый год приносит увеличенные объёмы поставок, но "Деловые Линии" без проблем с ними справляются.

"Одна из доставок детских книг в прошлом году пришлась на Оренбургскую область, в село Старые Узели. И как нам рассказал библиотекарь, в назначенный день дети с самого утра ждали машину. С радостными криками бежали за ней, благодарили и помогали разгружать. Это оказалась доставка действительно ценного груза! Лучший показатель, что делаем нужное дело. Мы рады, что развиваем этот проект и верим, что поможем ещё большему числу детей открыть новые и неизведанные миры, стать лучше, образованнее и успешнее", — привели пример в пресс-службе ГК "Деловые Линии".

Напомним, что книги в рамках акции собираются в том числе обычными людьми. Узнать об акции больше (а также узнать, как принять в ней участие) можно на сайте rastimchitatelya. ru.