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Роналду стал первым в мире предводителем полумиллиардной армии фанатов

Общество » Соцсети

Португальский форвард Криштиану Роналду ставит рекорды и на футбольном поле, и за его пределами. Новое достижение футболиста — в медийном пространстве.

Роналду стал первым в мире предводителем полумиллиардной армии фанатов

В январе нападающий сборной Португалии и итальянского "Ювентуса" Криштиану Роналду установил рекорд по количеству забитых мячей в официальных матчах на протяжении карьеры. А в феврале выяснилось, что пятикратный обладатель "Золотого мяча" стал рекордсменом по количеству подписчиков в социальных сетях.

Общее количество подписчиков Роналду в трёх самых популярных соцсетях превысило 500 миллионов человек. Из них 261 млн — в Instagram, 148 млн — в Facebook, 91 млн — в Twitter.

Вполне вероятно, что многие из них — это одни и те же люди, подписанные на своего фаворита сразу на всех платформах. Но цифры убедительно говорят, что футболист Криштиану Роналду популярней Джастина Бибера, Тейлор Свифт, Селены Гомес и многих других поп-звёзд.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что аккаунт Криштиану Роналду в Instagram стал вторым по популярности в этой социальной сети. Тогда на страницу португальского футболиста было подписано 250 млн человек. На первом месте — аккаунт самого Instagram с 325 млн подписчиков.

Автор: Людмила Черткова, Куратор: Наталия Красовская
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