Это неправильно!: Победа Меган Маркл в суде возмутила британцев

Судья вынес решение по делу о публикации письма Маркл отцу в одном из таблоидов, без судебных слушаний в результате своего единоличного решения.

Отношения герцогини Сассекской с отцом складываются непросто. Достоянием прессы стало письмо Меган к отцу, в котором она усыпает его упрёками.

Маркл посчитала данное решение нарушением своих прав и подала в суд на издание.

Общественность ожидала долгого процесса, однако всё решилось в одночасье без какого-либо разбирательства.

Судья посчитал, что издание неправомерно использовало информацию частного характера.

Граждане Великобритании посчитали такой метод судебного разбирательства неприемлемым. Иностранные СМИ отмечали, что суд не случайно был назван "Королевским высшим судом".