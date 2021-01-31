Сыну Боярского угрожает неизвестный

Депутату Госдумы и сыну Михаила Боярского Сергею поступают угрозы от неизвестного мужчины, который устроил ему настоящую травлю в социальных сетях.

"Я сейчас являюсь объектом назойливого преследования человека. Получаем угрозы всей семьей от него. Я уже обратился в правоохранительные органы по этому поводу, нахожусь в состоянии осажденной крепости. Блокирую сотни аккаунтов этого человека, а он просто создает новые и продолжает в том же духе", — рассказала Боярский-младший.

Парламентарий считает, что это может быть связано с законом об уголовной ответственности за клевету в Интернете, в разработке которого он принимал участие.