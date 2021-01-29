С 7 февраля российские вузы смогут вернуться к очному обучению по согласованию с территориальными органами Роспотребнадзора. Министерство образования и науки подписало соответствующий приказ, сообщает РИА Новости.
Ректоры обязаны подготовить учебные заведения к приёму студентов и принять необходимые меры для обеспечения профилактики распространения COVID-19.
Все сотрудники и студенты должны быть в защитных масках и соблюдать социальную дистанцию. При входе в здание, столовые и санузлы будут размещены ёмкости с антисептиками.
Всем входящим в здание будут измерять температуру. Лица с признаками инфекционного заболевания к занятиям допускаться не будут.
Во время перерывов аудитории необходимо проветривать.
Приказ вступит в силу с 7 февраля, но фактически студенты начнут учиться очно с 8 февраля.
В случае ухудшения ситуации по коронавирусу вузы должны быть готовы к переходу в режим ограничений.
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