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Мухин: желаю "Правде.Ру" не снижать оборотов

Общество

27 января "Правда.Ру" праздновала день рождения. С 22-летием издание поздравил гендиректор Центра политической информации Алексеей Мухин.

— Издание "Правда.ру" — одно из самых динамично развивающихся изданий, имеющее активную позицию в интернет-сообществе.

Безусловно, острые материалы делают очень сильный, серьёзный эффект, медиаэффект, который иногда расценивается как изменяющий политическую реальность.

Мне остаётся только поздравить коллег с 20-летием. Это очень хороший срок:

срок молодости и одновременно уже наступающей зрелости.

Я думаю, что благодаря общим усилиям, совместным усилиям экспертов, которые участвуют в работе этого издания, мы отпразднуем и 30-летие, и 40-летие, а, может быть, даже и полтинник.

Автор: Ольга Лебедева, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Наталия Красовская
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