Мухин: желаю "Правде.Ру" не снижать оборотов

27 января "Правда.Ру" праздновала день рождения. С 22-летием издание поздравил гендиректор Центра политической информации Алексеей Мухин.
— Издание "Правда.ру" — одно из самых динамично развивающихся изданий, имеющее активную позицию в интернет-сообществе.
Безусловно, острые материалы делают очень сильный, серьёзный эффект, медиаэффект, который иногда расценивается как изменяющий политическую реальность.
Мне остаётся только поздравить коллег с 20-летием. Это очень хороший срок:
срок молодости и одновременно уже наступающей зрелости.
Я думаю, что благодаря общим усилиям, совместным усилиям экспертов, которые участвуют в работе этого издания, мы отпразднуем и 30-летие, и 40-летие, а, может быть, даже и полтинник.
Юлия Кичемасова рассказала, что родила 90-летнему актёру дочь, которую Краско с радостью принял как родную.