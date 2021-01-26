Соратники Навального не особо рады переносу суда на четверг

Апелляция адвокатов задержанного блогера Алексея Навального будет рассмотрена позже на этой неделе, сообщил Леонид Волков, руководитель сети региональных штабов.
По его словам, сейчас члены организации и их сторонники готовят "очередную волну протестов".
Волков опубликовал в Twitter копию письма, полученного адвокатами оппозиционера из Химкинского суда Московской области. В нем юристы подтверждают, что в четверг будет заслушано ходатайство об освобождении Навального из "Матросской Тишины", где он в настоящее время ожидает судебного разбирательства, которое должно было состояться в начале февраля.
Волков сделал акцент на том, что "внезапно шестеренки правосудия " начали вращаться, и адвокаты были уведомлены, что апелляция на арест назначена на 28 января.
"Совершенно неожиданно", — то ли обрадовался, то ли расстроился оппозиционер ввиду того, что новые акции "За свободу Навального" уже были анонсированы.
Вместо того, чтобы приветствовать скорейшее рассмотрение дела Навального, который, возможно, будет освобожден из-за решетки, Волков предположил, что это "кремлевская игра":
"Давайте не будем обращать на это слишком много внимания", — добавил друг и соратник "арестанта".
Никита Михалков изложил своё видение событий, к которым сегодня подталкивают россиян.