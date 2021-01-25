Помощника отца Сергия повторно арестовали на 15 суток

Верхнепышминский городской суд арестовал помощника бывшего схимонаха Сергия Всеволода Могучева. Его признали виновным по делу о возбуждении ненависть и второй раз арестовали на 15 суток.

Ранее Могучева уже арестовали в связи с неповиновением законному требованию сотрудника полиции в связи с исполнением им обязанностей по охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности.