Верхнепышминский городской суд арестовал помощника бывшего схимонаха Сергия Всеволода Могучева. Его признали виновным по делу о возбуждении ненависть и второй раз арестовали на 15 суток.
Ранее Могучева уже арестовали в связи с неповиновением законному требованию сотрудника полиции в связи с исполнением им обязанностей по охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности.
"Пятнадцать суток административного ареста по статье 20.3.1 КоАП РФ (Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства)", — сообщают РИА "Новости" со ссылкой на представителей суда.
Ещё несколько лет назад Мария Максакова утверждала, что не может приехать в Москву, поскольку там её жизни грозит опасность.