Instagram ограничил прямой доступ к видео Татьяны Навки, в котором она критикует несогласованную с властями акцию протеста 23 января.
"По непонятным для меня причинам, Instagram ограничил прямой доступ для просмотра сторис с фразой: "Потенциально неприемлемый контент!". Почему-то только на видео, где "мирные" митингующие кидают в спокойно стоящих представителей правопорядка всё, что есть под рукой, разбивают стёкла, машины, агитаторы призывают к ещё более активным действиям, создавая ещё больший беспорядок", — сообщила спортсменка.
Ещё несколько лет назад Мария Максакова утверждала, что не может приехать в Москву, поскольку там её жизни грозит опасность.