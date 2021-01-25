Instagram ограничил прямой доступ к видео Татьяны Навки, в котором она критикует несогласованную с властями акцию протеста 23 января.

"По непонятным для меня причинам, Instagram ограничил прямой доступ для просмотра сторис с фразой: "Потенциально неприемлемый контент!". Почему-то только на видео, где "мирные" митингующие кидают в спокойно стоящих представителей правопорядка всё, что есть под рукой, разбивают стёкла, машины, агитаторы призывают к ещё более активным действиям, создавая ещё больший беспорядок", — сообщила спортсменка.