Школьников, желающих учиться в колледжах, могут освободить от ЕГЭ

Государственная Дума предлагает освободить от ЕГЭ учащихся, которые планируют поступать в колледжи. С данной инициативой выступил лидер фракции "Справедливая Россия" в ГД Сергей Миронов.

Он призывают к постепенному отказу от ЕГЭ и считает, что на первом этапе следует освободить от сдачи экзамена тех, кто намерен получить среднее специальное образование, а также тех, кто планирует учиться в вузах, которые организуют собственные вступительные испытания.

"Предлагаю, пока не поздно, начать поэтапный процесс отказа от ЕГЭ — его нужно сделать добровольным. Тех, кто осознанно не планирует поступать в вуз, а хочет, к примеру получить среднее специальное образование по востребованной профессии, нужно освободить от сдачи ЕГЭ. Не нужен такой экзамен и тем, кто, напротив, планирует поступать в ведущие вузы страны, где проводят собственные вступительные испытания", — написал Миронов в своём Telegram-канале во вторник.

Также он отметил, что ЕГЭ не соответствует принципам бесплатного высшего образования в России, так как родителям приходится тратить деньги на подготовку детей к экзаменам, так как без репетиторов его сдать невозможно.