Нижний Новгород получил статус Новогодней столицы России-2022".
Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.
"Наступивший год богат на праздничные события и юбилейные даты. Помимо 800-летия Нижнего Новгорода, к которому мы активно готовимся, теперь у нас появился еще один повод для гордости. Нижний стал юбилейным, десятым городом, получившим статус "Новогодней столицы России" за недолгую историю существования этого всероссийского проекта", — отметил губернатор Глеб Никитин.
Выступая с докладом на съезде Трудовой партии Кореи, Ким Чен Ын расставил геополитические акценты и высказался об отношениях с США, Китаем и Россией.