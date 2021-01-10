Нижний Новгород получил статус Новогодней столицы России-2022".

Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

"Наступивший год богат на праздничные события и юбилейные даты. Помимо 800-летия Нижнего Новгорода, к которому мы активно готовимся, теперь у нас появился еще один повод для гордости. Нижний стал юбилейным, десятым городом, получившим статус "Новогодней столицы России" за недолгую историю существования этого всероссийского проекта", — отметил губернатор Глеб Никитин.