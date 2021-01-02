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Аксёнов: бандеровщина выдавит из Украины несколько областей

Общество

Сергей Аксёнов, глава Крыма, прокомментировал факельное шествие в честь Бандеры, с которого на Украине начался новый год.

По его словам, происходившее в крупных городах Незалежной лучше всего описывает короткое слово — шабаш.

 

Аксёнов: бандеровщина выдавит из Украины несколько областей. пост
(c) "ВКонтакте" Сергей Аксёнов

 

По словам руководителя Крыма, исторический опыт ясно показывает, что свобода и независимость Украины заканчиваются ровно там, где заканчивается русский мир.

Наверное, не зря на прошлой неделе экс-начальник милиции Крыма, генерал Геннадий Москаль предсказал Украине потерю шести регионов.

Автор: Ольга Лебедева, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Наталия Красовская
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