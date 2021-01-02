Аксёнов: бандеровщина выдавит из Украины несколько областей

Сергей Аксёнов, глава Крыма, прокомментировал факельное шествие в честь Бандеры, с которого на Украине начался новый год.
По его словам, происходившее в крупных городах Незалежной лучше всего описывает короткое слово — шабаш.
По словам руководителя Крыма, исторический опыт ясно показывает, что свобода и независимость Украины заканчиваются ровно там, где заканчивается русский мир.
Наверное, не зря на прошлой неделе экс-начальник милиции Крыма, генерал Геннадий Москаль предсказал Украине потерю шести регионов.
Звезда шокировала публику откровенным признанием.