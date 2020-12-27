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Украинский генерал списал в убыток шесть областей страны

Мир » Бывший СССР » Украина

В ближайшее время Украина может попрощаться ещё с шестью областями, считает украинский генерал Геннадий Москаль.

Украинский генерал списал в убыток шесть областей страны

Такое предположение бывший начальник милиции Крыма и экс-губернатор Луганской и Закарпатской областей высказал в интервью украинскому изданию "Апостроф".

"Проект "Новороссия" не закончился. Все думают, что это "всё". Проект "Новороссия" включал в себя Харьковскую, Днепропетровскую, Одесскую, Запорожскую, Николаевскую, Херсонскую области", — перечислил Геннадий Москаль.

Генерал также признался, что с большой тревогой следит за перемещениями российских войск в Крыму, который Украина продолжает считать своей, временно оккупированной территорией.

Ранее Москаль высказывал точку зрения, что полуостров "уплыл" в Россию, потому что на Украине к Крыму относились как к "украденному куску земли".

Ещё одним кандидатом на отделение от Украины считается Закарпатская область — там сильны провенгерские настроения.

Автор: Людмила Черткова
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