Украинский нацисты отметили новый год шествием в честь Бандеры

Люди с факелами прошли по Киеву в первый день Нового года, чтобы почтить память украинского националиста Степана Бандеры, который сотрудничал с нацистами во время Второй мировой войны и активно участвовал в этнических чистках.

Данные о количестве участников марша разняться: одни информагентства сообщают о тысячах маршировавших, другие - о нескольких сотнях.

Таким образом украинские националисты отметили день рождения своего кумира: Бандера родился 1 января 1909 года, и митинги по этому поводу в последнее время стали своеобразной традицией в украинской столице и других городах Незалежной. Начиная с 2014 года они организуются с благословения властей страны, которые объявили этот день национальным праздником.

Участники марша в Киеве несли факелы, портрет Бандеры, а также флаги Украины и националистических и неонацистских организаций страны. Некоторые пришли на мероприятие с детьми.

Огромный транспарант, который держали те, кто шел впереди процессии, воспроизводил известный националистический лозунг, призывающий Бандеру вернуться из мертвых и навести порядок в Украине.

Во время марша звучали и другие лозунги: "национализм-наша религия. Бандера вышел пророком" и "Слава Украине, слава героям!"

Последний был девизом бандеровских подразделений во время Второй мировой войны, который был выкуплен украинскими националистами и теперь официально используется в Вооруженных силах страны.

Шествие завершилось на площади Независимости (Майдан) в самом центре города, где участники почтили минутой молчания своего "героя".

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