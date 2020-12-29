Блогер Алексей Навальный, которому ФСИН напомнила о необходимости соблюдать условия, стандартные для всех приговорённых судом к условному сроку наказания, ответил в Инстаграм:
Сказано, конечно, красиво (если не читать продолжение поста) и почти убедительно.
Особенно для тех, кто привык слушать его, открыв рот. Поскольку "оппозиционер" запутался в уголовных делах:
Так что, как бы не забалтывал блогер свою аудиторию (в число которой ФСИН не входит), а срок, когда он должен явиться по повестке, чтобы "отметиться" - 9 утра 29 декабря - никто не отменял.
В Федерации хоккея Белоруссии (ФХБ) отреагировали на информацию СМИ о переносе чемпионата мира-2021 из Минска.