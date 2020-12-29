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Навальный ответил на "приглашение во ФСИН" и соврал при этом

Общество

Блогер Алексей Навальный, которому ФСИН напомнила о необходимости соблюдать условия, стандартные для всех приговорённых судом к условному сроку наказания, ответил в Инстаграм:

 

Навальный ответил на "приглашение во ФСИН" и соврал при этом. пост
© navalny

Сказано, конечно, красиво (если не читать продолжение поста) и почти убедительно.

Особенно для тех, кто привык слушать его, открыв рот. Поскольку "оппозиционер" запутался в уголовных делах:

  • ЕСПЧ, действительно, присудил ему компенсацию. Но - по делу о его задержании на Болотной площади в мае 2012 года;
  • уголовные сроки блогер получил за хищения 26 млн рублей со счетов компании Ив Роше и аналогичный "фортель" с "Кировлес".

Так что, как бы не забалтывал блогер свою аудиторию (в число которой ФСИН не входит), а срок, когда он должен явиться по повестке, чтобы "отметиться" - 9 утра 29 декабря - никто не отменял.

Автор: Ольга Лебедева, Куратор: Наталия Красовская
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