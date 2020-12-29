ФСИН напомнила Навальному о его обязанностях осуждённого

Московское Управление ФСИН направило "загостившемуся" в Германии Алексею Навальному напоминание о том, что у него имеется непогашенная судимость (даже две).
И в соответствии с законом РФ в связи с этим на него, как условно-осуждённого, возложены определённые обязанности, за неисполнение которых он "несёт ответственность".
В сообщении на сайте ФСИН говорится:
Напомним, ранее о вероятности такого развития событий говорили адвокат Дмитрий Аграновский и юрист Илья Ремесло.
В Федерации хоккея Белоруссии (ФХБ) отреагировали на информацию СМИ о переносе чемпионата мира-2021 из Минска.