ФСИН напомнила Навальному о его обязанностях осуждённого

Московское Управление ФСИН направило "загостившемуся" в Германии Алексею Навальному напоминание о том, что у него имеется непогашенная судимость (даже две).

И в соответствии с законом РФ в связи с этим на него, как условно-осуждённого, возложены определённые обязанности, за неисполнение которых он "несёт ответственность".

В сообщении на сайте ФСИН говорится:

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Напомним, ранее о вероятности такого развития событий говорили адвокат Дмитрий Аграновский и юрист Илья Ремесло.