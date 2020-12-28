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Россиян предупредили о "новогоднем" способе мошенничества

Общество

Если раньше злоумышленники пугали россиян тем, что с их банковской карты кто-то пытается списать денежные средства, то теперь они предлагают им заработать.

Преступники звонят жертвам, представляются менеджерами банков и предлагают открыть выгодный вклад, сообщает "Коммерсант".

Если "клиент" соглашается, что ему высылают ссылку на личный кабинет банка — при этом открывающийся сайт является копией настоящей страницы кредитного учреждения. После того, как человек вводит логин и пароль — мошенники получают доступ к счетам и списывают с них деньги.

На фоне роста числа звонков с предложениями от настоящих банков мошенников сложно распознать.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в России создают базу данных телефонных номеров мошенников.

Автор: Снежана Шахова, Куратор: Наталия Красовская
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