Россияне оценили деятельность политиков. Путин - вне конкуренции

Опрос, проведенный финансируемым государством Российским Центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ), показал, что россияне одобряют деятельность своего президента:
политиком года Владимира Путина назвали 38% респондентов.
На втором месте премьер-министр Михаил Мишустин - 17%;
На третьем - министр обороны Сергей Шойгу - 15%.
Кроме того, в первую пятерку эффективных политиков вошли
Путин также был наиболее часто называемым человеком (49 процентов), когда респондентов спросили: "какого политика вы бы пригласили на свои новогодние праздники?", причем Жириновский и Мишустин заняли второе и третье места соответственно.
Из всех остальных политических деятелей только четверо получили по два и более процента голосов:
Это исследование было частью ежегодного итогового отчета ВЦИОМ по итогам года, в котором респондентам предлагается подвести итоги года несколькими способами.
Например, 61 % людей назвали "коронавирус" словом года, а 10 % выбрали бойца UFC Хабиба Нурмагомедова ведущим спортсменом 2020 года.
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