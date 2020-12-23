Россияне оценили деятельность политиков. Путин - вне конкуренции

Опрос, проведенный финансируемым государством Российским Центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ), показал, что россияне одобряют деятельность своего президента:

политиком года Владимира Путина назвали 38% респондентов.

На втором месте премьер-министр Михаил Мишустин - 17%;

На третьем - министр обороны Сергей Шойгу - 15%.

Кроме того, в первую пятерку эффективных политиков вошли

министр иностранных дел Сергей Лавров - 9%,

- 9%, многолетний лидер ЛДПР Владимир Жириновский - 7%.

Путин также был наиболее часто называемым человеком (49 процентов), когда респондентов спросили: "какого политика вы бы пригласили на свои новогодние праздники?", причем Жириновский и Мишустин заняли второе и третье места соответственно.

Из всех остальных политических деятелей только четверо получили по два и более процента голосов:

Алексей Навальный - 4%,

бывший дипломат Николай Платошкин - 2%,

мэр Москвы Сергей Собянин - 2%,

экс- губернатор Хабаровского края Сергей Фургал.

Это исследование было частью ежегодного итогового отчета ВЦИОМ по итогам года, в котором респондентам предлагается подвести итоги года несколькими способами.

Например, 61 % людей назвали "коронавирус" словом года, а 10 % выбрали бойца UFC Хабиба Нурмагомедова ведущим спортсменом 2020 года.

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