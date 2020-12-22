ВЦИОМ провёл опрос россиян на тему того, кто является самым популярным спортсменом. Лучшим, по мнению жителей РФ, является боец UFC Хабиб Нурмагомедов.
За Хабиба голоса отдали 10% россиян. В прошлом году самым популярным был признан футболист сборной России Артём Дзюба. Теперь он занимает второе место, набрав 8%.
В пятёрку также вошли теннисист Даниил Медведев, хоккеист Александр Овечкин и фигуристка Алина Загитова. У этих спортсменов по 2% голосов.
В 2020 году Нурмагомедов провёл бой против Джастина Гэтжи. Хабиб одержал победу, после чего объявил о завершении карьеры. В 29 поединках на его счету 29 побед.
Госдума уже одобрила соответствующий законопроект.