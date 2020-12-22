Хабиб стал самым популярным спортсменом по мнению россиян

ВЦИОМ провёл опрос россиян на тему того, кто является самым популярным спортсменом. Лучшим, по мнению жителей РФ, является боец UFC Хабиб Нурмагомедов.

За Хабиба голоса отдали 10% россиян. В прошлом году самым популярным был признан футболист сборной России Артём Дзюба. Теперь он занимает второе место, набрав 8%.

В пятёрку также вошли теннисист Даниил Медведев, хоккеист Александр Овечкин и фигуристка Алина Загитова. У этих спортсменов по 2% голосов.

В 2020 году Нурмагомедов провёл бой против Джастина Гэтжи. Хабиб одержал победу, после чего объявил о завершении карьеры. В 29 поединках на его счету 29 побед.