Зеленский уверенно победил в конкурсе на звание "неудачник года"

Проведённый на Украине опрос общественного мнения показал, что президента Владимира Зеленского 28% граждан его страны считают "неудачником года".

Опрос, в котором приняли участие жители 131 украинского населенного пункта, показывает, насколько разделилось мнение о бывшем комике:

15% украинцев считают его "Политиком года" (для сравнения: год назад у Зеленского было 46% голосов).

Второе место в борьбе за звание самого большого "проигравшего" в стране, набрав 13,8% занял экс-президент Петр Порошенко.

Среди других имен в списке:

бывший премьер-министр Алексей Гончарук - 4,4%,

министр внутренних дел Арсен Аваков - 2,8%,

мэр Киева Виталий Кличко - 2,7%.

По показателю "Политик года"

Петр Порошенко тоже занял второе место - 9,2%,

оппозиционный политик Виктор Медведчук - третье (6,9%).

"В 2020 году у Украины нет ни одного политика года. Украинцы отдали относительное большинство действующему президенту Зеленскому, но он получил лишь 15 процентов голосов", - отмечают авторы исследования.

Опрос проводило агентство, финансируемое голландским правительством совместно Фондом демократических инициатив и Киевским международным институтом социологии. Оба учреждения имеют опыт работы на иностранные правительства, включая Великобританию и США.

К слову, с тех пор как он был избран в результате уверенной победы в 2019 году, популярность Зеленского значительно упала. В сентябре опрос показал, что только 22,2% украинцев проголосовали бы за него в качестве своего первого выбора, если бы он решил добиваться переизбрания.

Читайте также:

Снова майдан: Зеленского попросили выйти к народу

Зеленский впервые решился выказать недовольство Вашингтоном