Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды Навигатор
Новости
В Боснии и Герцеговине возмущены скандалом с подаренной Лаврову иконой
Государство решило оздоровить "Первый канал"
Колумбия объявила персонами non grata двух дипломатов РФ
В Молдавии возобновилось вещание российских телепрограмм
Дженнифер Лопес не уверена, что ей стоит выходить за Алекса Родригеса
Кристина Асмус призналась, что ушла от мужа, потому что устала
Ирина Муравьёва попала в больницу с коронавирусом
Россия направила еще 300 инструкторов в ЦАР
Участницу "Битвы экстрасенсов" могут наказать за обряд экзорцизма

Зеленский уверенно победил в конкурсе на звание "неудачник года"

Мир » Бывший СССР » Украина

Проведённый на Украине опрос общественного мнения показал, что президента Владимира Зеленского 28% граждан его страны считают "неудачником года".

Зеленский уверенно победил в конкурсе на звание "неудачник года"

Опрос, в котором приняли участие жители 131 украинского населенного пункта, показывает, насколько разделилось мнение о бывшем комике:

  • 15% украинцев считают его "Политиком года" (для сравнения: год назад у Зеленского было 46% голосов).

Второе место в борьбе за звание самого большого "проигравшего" в стране, набрав 13,8% занял  экс-президент Петр Порошенко.

Среди других имен в списке:

  • бывший премьер-министр Алексей Гончарук - 4,4%,
  • министр внутренних дел Арсен Аваков - 2,8%,
  • мэр Киева Виталий Кличко - 2,7%.

По показателю "Политик года"

  • Петр Порошенко тоже занял второе место - 9,2%,
  • оппозиционный политик Виктор Медведчук - третье (6,9%).

"В 2020 году у Украины нет ни одного политика года. Украинцы отдали относительное большинство действующему президенту Зеленскому, но он получил лишь 15 процентов голосов", - отмечают авторы исследования.

Опрос проводило агентство, финансируемое голландским правительством  совместно Фондом демократических инициатив и Киевским международным институтом социологии. Оба учреждения имеют опыт работы на иностранные правительства, включая Великобританию и США.

К слову, с тех пор как он был избран в результате уверенной победы в 2019 году, популярность Зеленского значительно упала. В сентябре опрос показал, что только 22,2%  украинцев проголосовали бы за него в качестве своего первого выбора, если бы он решил добиваться переизбрания.

 Читайте также:

Снова майдан: Зеленского попросили выйти к народу

Зеленский впервые решился выказать недовольство Вашингтоном

Автор: Ольга Лебедева
Последние материалы
Зеленский уверенно победил в конкурсе на звание "неудачник года"
Ходорковский заявил, что за ним по Лондону "бродят" спецслужбы РФ
Крым - Украине: "Построили мост, добудем и воду"
В Боснии и Герцеговине возмущены скандалом с подаренной Лаврову иконой
Государство решило оздоровить "Первый канал"
"Последний советский писатель" Юрий Поляков
Колумбия объявила персонами non grata двух дипломатов РФ
В Молдавии возобновилось вещание российских телепрограмм
Нужно ли самоопределение Западной Сахаре
Леонид Крутаков: Америку трясет и колбасит со страшной силой
Популярное
Новости полиции и криминала
В Москве обнаружена мёртвой "светская львица"

Сотрудники полиции обнаружили в Москве тело "светской львицы" с разбитой головой.

В Москве обнаружена мёртвой "светская львица"
На Украине захотели устроить России "новый Перл-Харбор"
Мир. Новости мира
На Украине захотели устроить России "новый Перл-Харбор"
Российский шоу-бизнес
Мёртвой "светской львицей" оказалась Ирина Шафирова
Производство
США неожиданно ударили по самым технологичным отраслям России
Игорь Буккер Шпионаж ЦРУ помог избежать третьей мировой войны Игорь Буккер Любовь Степушова США неожиданно ударили по самым технологичным отраслям России Любовь Степушова Василий Амирджанов От ковидных ограничений питерцы уедут на поезде Василий Амирджанов
Комментарии
Прорыв России в мировую фарминдустрию имеет огромный потенциал
В Москве обнаружена мёртвой "светская львица"
США неожиданно ударили по самым технологичным отраслям России
США неожиданно ударили по самым технологичным отраслям России
США неожиданно ударили по самым технологичным отраслям России
Мёртвой "светской львицей" оказалась Ирина Шафирова
Ефремову разрешили общаться с родными по видео
Участницу "Битвы экстрасенсов" могут наказать за обряд экзорцизма
США неожиданно ударили по самым технологичным отраслям России
Выстрел в ногу: США много потеряли от санкций против Турции
Игорь Коротченко: Наша задача — чтобы нас не сожрали
Игорь Коротченко: Наша задача — чтобы нас не сожрали
США неожиданно ударили по самым технологичным отраслям России
Муцениеце объяснила, почему не хочет вступать в брак
Игорь Коротченко: Наша задача — чтобы нас не сожрали
Навальный во вранье — не новичок
Олег Шеин: в мире идет наступление капитала на права обычного человека
Рогозин обратился к NASA из-за санкций
Космонавт оценил прекращение сотрудничества США и России на МКС
Познер призвал государство помочь артистам
Прорыв России в мировую фарминдустрию имеет огромный потенциал
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Промокоды Навигатор
Рейтинг@Mail.ru liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников