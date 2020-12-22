Зеленский уверенно победил в конкурсе на звание "неудачник года"

Проведённый на Украине опрос общественного мнения показал, что президента Владимира Зеленского 28% граждан его страны считают "неудачником года".
Опрос, в котором приняли участие жители 131 украинского населенного пункта, показывает, насколько разделилось мнение о бывшем комике:
Второе место в борьбе за звание самого большого "проигравшего" в стране, набрав 13,8% занял экс-президент Петр Порошенко.
Среди других имен в списке:
По показателю "Политик года"
"В 2020 году у Украины нет ни одного политика года. Украинцы отдали относительное большинство действующему президенту Зеленскому, но он получил лишь 15 процентов голосов", - отмечают авторы исследования.
Опрос проводило агентство, финансируемое голландским правительством совместно Фондом демократических инициатив и Киевским международным институтом социологии. Оба учреждения имеют опыт работы на иностранные правительства, включая Великобританию и США.
К слову, с тех пор как он был избран в результате уверенной победы в 2019 году, популярность Зеленского значительно упала. В сентябре опрос показал, что только 22,2% украинцев проголосовали бы за него в качестве своего первого выбора, если бы он решил добиваться переизбрания.
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