Записаться на вакцинацию можно будет через Госуслуги

До 31 января 2021 года Минцифры и Минздрав должны будут обеспечить российским гражданам возможность записаться на вакцинацию от коронавируса через Единый портал госуслуг.

Такое поручение ведомства получили от вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко по итогам прошедшего накануне совместного заседания Госсовета и Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.

"Минздраву России совместно с Минцифры России обеспечить реализацию сервиса записи граждан на вакцинацию от новой коронавирусной инфекции посредством Единого портала государственных услуг и Единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения", — цитирует ТАСС распоряжение вице-премьера.

При реализации данного поручения Минздрав и Минцифры должны будут учитывать возраст и место работы граждан, желающих сделать прививку, чтобы обеспечить первоочередную вакцинацию приоритетных групп населения.