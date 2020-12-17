Путин обещал сделать себе прививку от COVID-19

Российский президент Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции заявил, что намерен поставить себе прививку от коронавируса, как только появится вакцина для его возрастной категории.

"До таких как я, вакцины еще не добрались. Я человек законопослушный. И я обязательно это сделаю, как только это станет возможным", — заявил глава государства.

Также он отметил, что российская вакцина эффективная и безопасная, поэтому он не видит никаких оснований отказываться от вакцинации.

Российский лидер призвал россиян сделать прививку от COVID-19, так как только массовая вакцинация населения позволит создать общенациональный иммунитет.