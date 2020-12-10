Очередной опрос общественного мнения, проведенного Левада-Центром* в России, показал, что в стране растёт поддержка оппозиционных партий.
При этом доверяющих Алексею Навальному стало в разы меньше.
В ходе опроса 1607 россиян спросили, за кого бы они проголосовали, если бы завтра состоялись президентские выборы.
* зарегистрирован в качестве иностранного агента.
Строительство производственного предприятия по добыче и переработке гелия, которое ведётся в Сибири и близится к завершению, стало поводом для очередной истерики в западных СМИ.