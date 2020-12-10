Левада -Центр "с прискорбием сообщает": народ отвернулся от Навального

Очередной опрос общественного мнения, проведенного Левада-Центром* в России, показал, что в стране растёт поддержка оппозиционных партий.

При этом доверяющих Алексею Навальному стало в разы меньше.

Немного цифр:

примерно каждый третий опрошенный выбрал президента Владимира Путина в качестве политика, которому они доверяют - это на два пункта меньше, чем в прошлом году;

выросла вера росла в лидера ЛДПР Владимира Жириновского - 13 %,

коммуниста Геннадия Зюганова, которого поддержали 5% опрошенных.

только три россиянина из ста выбрали Навального как политика, которому они доверяют.

Главный вопрос

В ходе опроса 1607 россиян спросили, за кого бы они проголосовали, если бы завтра состоялись президентские выборы.

39% - за Путина,

Жириновского выбрали 6 %,

Зюганова и Навального поддержали 2 % опрошенных.

* зарегистрирован в качестве иностранного агента.