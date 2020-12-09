Диетологи раскрыли неожиданные полезные свойства грибов

Грибы обязательно должны входить в рацион, сообщает портал Med-heal. ru.

Дело в том, что грибы являются низкокалорийным продуктом, богатым витаминами и минералами. Кроме того, в их состав входят биологически активные вещества.

Грибы особенно необходимы тем, кто по каким-то причинам не ест мясо, утверждают диетологи.

Кроме того, грибы — источник витаминов группы B и D, поэтому употребление этого продукта способствует укреплению костей, мышц и зубов.

В состав грибов входит селен, необходимый для нормальной работы иммунной системы.

Растения эти помогают организму бороться с воспалительными реакциями — за это отвечают мощные антиоксиданты, которые есть в составе грибов.

Они не содержат холестерин, но зато являются источником хитина и бета-глюкана, благодаря чему употребление этого продукта помогает поддерживать в норме уровень "плохого" холестерина.

Грибы помогают поддерживать молодость организма. Омолаживающее действие основано на эрготионеине и глутатионе, редуцирующих клеточный стресс. А самыми полезными для сохранения молодости считаются белые грибы.