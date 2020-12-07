Полукилометровая очередь выстроилась в Кунсткамеру в Петербурге

6 декабря жители Санкт-Петербурга в очередной продемонстрировали своё, мягко говоря, равнодушное отношение к коронавирусным ограничениям и собственному здоровью: огромная очередь жаждущих посетить Кунсткамеру выстроилась на набережной перед зданием музея.

Поводом вдруг вспыхнувшего неудержимого интереса к экспонатам стала акция, объявленная руководством по случаю дня рождения Кунсткамеры: в воскресенье посещение музея бесплатное.

На кадрах, опубликованных петербургским порталом "78", видно, что соблюдением социальной дистанции, равно как и масками, стоящие в очереди себя не обременяли.

А ведь совсем недавно — на прошлой неделе — Петербург, а за ним и вся страна с негодованием обсуждали скандальный концерт рэпера Басты в Ледовом дворце, обвиняя исполнителя "в наплевательстве на здоровье поклонников":

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