В северной столице проведут проверку после жалоб на концерт Басты

Исполнитель рискнул дать концерт в период пандемии.

Зрители, посетившие концерт Василия Вакуленко в Санкт-Петербурге, после мероприятия поспешили за свои гаджеты.

В социальных сетях они активно делились фото и видео с концерта, попутно возмущаясь тем, что исполнитель не смог дисциплинировать публику и заставить поклонников соблюдать меры безопасности.

Жалобы касались несоблюдения фанатами Басты социальной дистанции. Несмотря на 50% наполнение зрительного зала публика "кучковалась".

Жалобы были приняты к сведению Специалисты комитета по культуре Санкт-Петербурга.