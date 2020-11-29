Исполнитель рискнул дать концерт в период пандемии.
Зрители, посетившие концерт Василия Вакуленко в Санкт-Петербурге, после мероприятия поспешили за свои гаджеты.
В социальных сетях они активно делились фото и видео с концерта, попутно возмущаясь тем, что исполнитель не смог дисциплинировать публику и заставить поклонников соблюдать меры безопасности.
Жалобы касались несоблюдения фанатами Басты социальной дистанции. Несмотря на 50% наполнение зрительного зала публика "кучковалась".
Жалобы были приняты к сведению Специалисты комитета по культуре Санкт-Петербурга.
"По фактам публикации в социальных сетях фотографий и видеоматериалов зрителей с указанием на нарушение действующих правил организации культурных мероприятий специалистами комитета будет проведена дополнительная проверка в рамках установленных законом об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге контрольных полномочий и требований к деятельности организаций в период повышенной готовности", — пояснили в комитете.
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