Баста решил дать концерт в период пандемии и наглядно доказал, насколько непросто соблюсти санитарно-эпидемиологические правила безопасности при массовом скоплении народа.
В то время, когда многие артисты даже не пытаются выступать с концертами, Василий Вакуленко (Баста) дерзнул испытать на себе, какого это продолжать концертную деятельность, когда в стране свирепствует эпидемия коронавируса.
Его выступление в Санкт-Петербурге закончилось громким скандалом. Певца обвинили в том, что организаторы его выступления не позаботились о безопасности зрителей.
Сама публика вела себя беспечно, не надевая маски и не соблюдая социальную дистанцию. Эти моменты запечатлены на видео с концерта Басты.
В итоге, за несоблюдение правил поплатилась администрация "Ледового дворца", в котором выступал Василий Вакуленко. Стало известно, что руководство концертного зала было наказано рублём.
"Невский районный суд Санкт-Петербурга привлёк к административной ответственности ОАО "Дворец спорта" за совершение правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 6.3 КоАП России", — прокомментировали ситуацию в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.
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