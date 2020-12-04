Из-за концерта Басты оштрафовали "Ледовый дворец"

Баста решил дать концерт в период пандемии и наглядно доказал, насколько непросто соблюсти санитарно-эпидемиологические правила безопасности при массовом скоплении народа.

В то время, когда многие артисты даже не пытаются выступать с концертами, Василий Вакуленко (Баста) дерзнул испытать на себе, какого это продолжать концертную деятельность, когда в стране свирепствует эпидемия коронавируса.

Его выступление в Санкт-Петербурге закончилось громким скандалом. Певца обвинили в том, что организаторы его выступления не позаботились о безопасности зрителей.

Сама публика вела себя беспечно, не надевая маски и не соблюдая социальную дистанцию. Эти моменты запечатлены на видео с концерта Басты.

В итоге, за несоблюдение правил поплатилась администрация "Ледового дворца", в котором выступал Василий Вакуленко. Стало известно, что руководство концертного зала было наказано рублём.