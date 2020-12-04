Чьи фантазии о здоровье Путина пересказывают западные СМИ

Российский президент — самый больной лидер в мире, если верить сообщениям западных СМИ.

Популярные американские и британские издания в один голос утверждают: Владимир Путин

страдает болезнью Паркинсона,

перенес секретную операцию,

борется с раком.

Как пишет сегодня RT, "ошеломляющие сенсации" подарил западным СМИ "известный теоретик заговора Валерий Соловей", для которого 2020 год стал "звёздным" и принёс мировую славу.

В ноябре Соловей "на голубом глазу" запустил информационную "утку", разослав в таблоиды "сообщение", что Путин страдает нейродегенеративным заболеванием и скоро уйдет с поста президента.

Буквально на прошлой неделе, The Sun и The Express в Великобритании радостно распространили состряпанную им "новость" о том, что у российского лидера рак и его срочно, но тайно прооперировали. А также о том, что Путин скоро — в январе — назовет преемника и "передаст ему власть".

К слову, фейки о "плохом здоровье российского президента" Соловей стряпал и раньше — в 2016 и 2017 годах крупные новостные издания уже сообщали "эту шокирующую новость".

А ещё в этом году он сообщил журналистам, что в Москве есть секретное лекарство от коронавируса, которое распространяется среди ее элиты, "тех, кто очень близок к Кремлю и к господину Путину."

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмахнулся от предположения, что его босс находится на грани смерти, заявив: "Путин не собирается уходить в отставку — у него отличное здоровье."

Читайте также:

В США готовятся ненавидеть Россию без Путина