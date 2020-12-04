Российский президент — самый больной лидер в мире, если верить сообщениям западных СМИ.
Популярные американские и британские издания в один голос утверждают: Владимир Путин
Как пишет сегодня RT, "ошеломляющие сенсации" подарил западным СМИ "известный теоретик заговора Валерий Соловей", для которого 2020 год стал "звёздным" и принёс мировую славу.
К слову, фейки о "плохом здоровье российского президента" Соловей стряпал и раньше — в 2016 и 2017 годах крупные новостные издания уже сообщали "эту шокирующую новость".
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмахнулся от предположения, что его босс находится на грани смерти, заявив: "Путин не собирается уходить в отставку — у него отличное здоровье."
Звезда Первого канала Екатерина Андреева поделилась секретом со своими подписчиками.