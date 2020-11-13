В США готовятся ненавидеть Россию без Путина

Американские эксперты считают, что российский президент Владимир Путин может покинуть пост в ближайшее время. Правда, делают такой вывод "русисты" на основании заявлений и слухов от одиозного "профессора Соловья" — а над его прогнозами в соцмедиа разве что не смеются в голос.

Журналист американского издания The Hill Пол Грегори после телепрограммы с участием президента России поставил ему "диагноз".

По сути, западные СМИ приготовились ненавидеть Россию уже без Путина — но в том же "направлении".

Грегори в свое статье заявил о том, что "Владимир Путин смертен". Это, конечно, факт. К слову, Кремль опровергает слухи о "болезни" президента. Но Грегори сообщает, что ситуацию он якобы знает лучше, поэтому пишет о том, что, мол, и уходить Владимир Путин собирается, и законы меняет именно для такого шага.

По мнению "эксперта", ожидается, что Путин сделает это в январе 2021 года. В качестве аргумента журналист приводит рассматриваемые парламентом поправки к закону "О гарантиях Президенту Российской Федерации, прекратившему исполнение своих полномочий, и членам его семьи".

По мнению Грегори, Путин таким образом готовит себе и своим близким подушку безопасности. Он также скрупулезно пересчитал все дачи, самолёты, служебные квартиры, помощников и, разумеется, гарантии неприкосновенности.

Грегори строит все рассуждения, опираясь на тот факт, что Путин якобы пытается предусмотреть все непредвиденные обстоятельства, которые могут возникнуть через десятилетия.

При том, что слухи о здоровье Владимира Путина ходят все 20 лет его президентства, теперешний всплеск интереса к этой части жизни российского президента не случает. Фотографии на татами, верхом на коне, с аквалангом показывали очень здорового человека, но это, по версии The Hill, совершенно не факт.

Западные таблоиды уже усмотрели у Путина подёргивания пальцев, странные движения ног, изменение походки. Журналист из США ставит диагноз — у Путина болезнь Паркинсона. Он, кстати, ссылается на "эксперта" Валерий Соловья. Это бывший профессор МГИМО, позиционирующий себя информированным знатоком и рассуждает о передаче власти. При этом медики различных стран опровергают подобный "диагноз".

По большому счету, выгляди данная теория даже не вбросом, а фантазиями на тему.

"Если Путин действительно уйдёт в январе, он оставит после себя Россию в тисках многочисленных кризисов…У России в итоге может появиться "новый Путин" из всевластного аппарата безопасности, — делает вывод Пол Грегори.