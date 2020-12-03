У некоторых пациентов заметили аномальное течение COVID-19

У некоторых пациентов, заражённых COVID-19, болезнь протекает в очень странной форме. Сначала у человека наблюдается повышение температуры, а потом она резко снижается.

"Они пару дней потемпературят, а потом у них снижается температура до 35 градусов и ниже. То есть во время самого заболевания, если легкая форма COVID, у некоторых температура ниже нормы держится", — пояснил врач иммунолог-аллерголог Владимир Болибок.

Такое аномальное течение заболевание специалист объясняет тем, что во время болезни в организме пациента нарушается регуляция обмена веществ.

Обычно при коронавирусной инфекции высокая температура держится в течение 1,5-2 недель, сообщает "Лента".

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что некоторые люди обладают иммунитетом к коронавирусу. К такому выводу пришли медики из немецкой клиники Charite.