У некоторых пациентов, заражённых COVID-19, болезнь протекает в очень странной форме. Сначала у человека наблюдается повышение температуры, а потом она резко снижается.
"Они пару дней потемпературят, а потом у них снижается температура до 35 градусов и ниже. То есть во время самого заболевания, если легкая форма COVID, у некоторых температура ниже нормы держится", — пояснил врач иммунолог-аллерголог Владимир Болибок.
Такое аномальное течение заболевание специалист объясняет тем, что во время болезни в организме пациента нарушается регуляция обмена веществ.
Обычно при коронавирусной инфекции высокая температура держится в течение 1,5-2 недель, сообщает "Лента".
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