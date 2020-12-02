В ОК появились мини-приложения с такси, доставкой еды и поиском работы

В "Одноклассниках" для удобства пользователей появились мини-приложения, с помощью которых пользователи смогут вызвать такси, заказать еду и даже найти работу.

Сервисы реализованы на платформе VK Mini Apps.

Сейчас в "ОК" доступен сервис заказа такси от "Ситимобил", позволяющий вызвать машину в более чем 70 городах. Используя мини-приложение от Delivery Club можно заказать на дом продукты или готовую еду из более чем 30 тысяч заведений.

Кроме того, у пользователей "ОК" теперь есть возможность найти работу, благодаря сервису "ОК Работа" от Worki. Мини-приложение автоматически добавит в анкету персональные данные и фотографию пользователя из профиля, подскажет, какую ещё информацию о себе нужно указать и подберёт подходящие вакансии.

Разработчики могут разместить свой сервис в "ОК" бесплатно. Для этого нужно пройти модерацию. Заявку можно подать в настройках мини-приложения.