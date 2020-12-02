В "Одноклассниках" для удобства пользователей появились мини-приложения, с помощью которых пользователи смогут вызвать такси, заказать еду и даже найти работу.
Сервисы реализованы на платформе VK Mini Apps.
Сейчас в "ОК" доступен сервис заказа такси от "Ситимобил", позволяющий вызвать машину в более чем 70 городах. Используя мини-приложение от Delivery Club можно заказать на дом продукты или готовую еду из более чем 30 тысяч заведений.
Кроме того, у пользователей "ОК" теперь есть возможность найти работу, благодаря сервису "ОК Работа" от Worki. Мини-приложение автоматически добавит в анкету персональные данные и фотографию пользователя из профиля, подскажет, какую ещё информацию о себе нужно указать и подберёт подходящие вакансии.
Разработчики могут разместить свой сервис в "ОК" бесплатно. Для этого нужно пройти модерацию. Заявку можно подать в настройках мини-приложения.
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