Работника морга уволили за селфи с телом Марадоны

Сотрудники траурного агентства не удержались от соблазна сделать памятные снимки с гуру мирового футбола. Их не остановило даже то, что их кумир перешёл в мир иной.

Диего Марадона скончался 25 ноября этого года от сердечного приступа.

Медики, прибывшие по вызову, не успели спасти легендарного футболиста.

Тело 60-летнего спортсмена попало в морг, работники которого обезумели от вида неподражаемого Диего. Они поспешили запечатлеть себя на фоне знаменитого покойного, лежащего в гробу.

Позитивные ребята не скрывали на фото своей радости по поводу возможности постоять рядом с телом выдающегося футболиста.

После того как снимки попали в Сеть, на неблагоразумных работников похоронного бюро обрушилась возмущенные аргентинцы. Они посчитали такое поведение специалистов морга кощунственным.

Один из любителей фотографироваться на фоне гроба был незамедлительно уволен. Руководители агентства принесли родственникам умершего свои извинения за неуместное поведение работников морга.