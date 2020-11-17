СМИ предрекли массовые проверки чиновников и депутатов в России

Депутатов и сенаторов в России, а также госслужащих вскоре станет возможно отстранить от должности за наличие иностранных счетов и вкладов, а также иностранного гражданства.

Соответствующий закон приняла Госдума России.

"Новым основанием для досрочного прекращения полномочий может стать выявление фактов, свидетельствующих о несоблюдении требований, ограничений и запретов для сенаторов и депутатов", — говорится в законопроекте.

После принятия закона ожидаются масштабные проверки чиновников и парламентариев.