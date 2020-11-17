Депутатов и сенаторов в России, а также госслужащих вскоре станет возможно отстранить от должности за наличие иностранных счетов и вкладов, а также иностранного гражданства.
Соответствующий закон приняла Госдума России.
"Новым основанием для досрочного прекращения полномочий может стать выявление фактов, свидетельствующих о несоблюдении требований, ограничений и запретов для сенаторов и депутатов", — говорится в законопроекте.
После принятия закона ожидаются масштабные проверки чиновников и парламентариев.
"Наличие иностранных счетов и вкладов, приобретение иностранного гражданства являются основанием для отстранения от должности чиновников и парламегнтариев. Для депутатов и сенаторов станет невозможным приостановить военную и правоохранительную службу при получении поста в Совфеде РФ и Госдуме. Исключены положения, предполагающие возвращение чиновнику прежнего места работы", — отмечается в пояснительных документах.
Пандемию коронавируса можно остановить за две недели, просто разорвав цепочку передачи инфекции.