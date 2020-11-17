Три города Украины отменили выходные дни, чтобы не уходить на карантин

В Ровно комиссия по чрезвычайным ситуациям городского совета приняла решение сделать ближайшие субботу и воскресенье рабочими днями. Об этом сообщила пресс-служба горсовета Ровно.

"Считать субботу (21.11.2020) и воскресенье (22.11.2020) в городе Ровно рабочими днями", — говорится в решении городской комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям.

Решение было принято после того, как кабмин Украины ввёл карантин выходного дня с 00:00 субботы до 00:00 понедельника на период 14-30 ноября. В Ровно прошли протесты предпринимателей.

Ранее во Львове отменили выходные в ноябре, и бизнес получил право работать, как в будни. Позже аналогичное решение принял горсовет Ивано-Франковска. В Днепропетровске нашли другую причину не вводить карантин выходного дня. Там члены городской профильной комиссии заболели, а сама комиссия "не имеет кворума", чтобы применить решение кабмина в области.