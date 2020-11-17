Радио ЛНР заглушило радиостанцию на территории Украины

В подконтрольной Украине части Луганской области в городе Счастье около линии разграничения перестало вещать украинское радио "Армия FM". На его частотах появилось подконтрольное ЛНР радио "Комбат FM".

Вещание украинского радио шло через Бахмутовку, которая находится в 25 км от Счастья.

Главный редактор радио "Армия FM" Ирина Сампан сообщила в соцсетиях, что заглушить украинское радио в Счастье было несложно. Вещание на этот город шло через — населенный пункт в 25 километрах от Счастья — Бахмутовку.

В гостелерадиокомпании Луганской народной республики заявили, что новая радиостанция "Комбат FM" будет направлена на повышение боевого духа жителей ЛНР, в том числе проживающих на подконтрольных Украине территориях. Радио начало вещание 11 ноября.