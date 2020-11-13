Председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов прокомментировал для "Правды. Ру" предложение о снижении пенсионного возраста для многодетных отцов.

Ранее главный специалист Минздрава России по репродуктивному здоровью Олег Аполихин предложил снизить пенсионный возраст для мужчин после рождения третьего и последующего детей.

Нилов отметил, что снижать пенсионный возраст для многодетных отцов предложение не новое. Подобные пожелания звучали, когда проходила пенсионная реформа.

"У нас сегодня существует для многодетных матерей льготный возраст выхода на пенсию в зависимости от того, сколько детей. Лично я поддерживаю, и наша фракция ЛДПР поддерживает. При этом какие звучали контраргументы? Что многодетная мать вынашивала ребёнка, родила его, воспитывала. Нагрузка на отца — с точки зрения появления ребёнка, разная. Такие звучали аргументы.

В целом, я согласен, чтобы стимулировать решение демографического вопроса и увеличивать население, к этому вопросу можно вернуться. Обратите внимание, что у нас есть регионы, где и сегодня практически многодетные семьи, а есть регионы, где, дай Бог, только один ребёнок, например, в Центральной России. И, получится, что на пенсионную систему будет совершенно разная нагрузка. Так как она у нас консолидированная, получается так, что работать будут одни, а пенсию получать другие. Вопросы здесь есть", — заявил "Правде. Ру" Ярослав Нилов.